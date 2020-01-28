ИА «Ореанда-Новости». Двух граждан России госпитализировали в Воронеже с признаками ОРВИ – они недавно приехали из Китая, пишет «МК».



В больницу попали 55-летняя женщина и 35-летний мужчина. Сообщается, что при их госпитализации были использованы специальные средства противоэпидемической защиты — спецэкипировка, специальный санитарный транспорт и изолирующий модуль.



Сейчас больных поместили в отдельные боксы, у них взяли все необходимые анализы.