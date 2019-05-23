ИА «Ореанда-Новости» В воронежском областном онкологическом диспансере погибла пациентка во время процедур – её раздавил аппарат.

Сообщается, что трагедия произошла 22 мая утром. Во время проведения процедуры аппарат лучевой терапии заклинило, и он раздавил женщину, пациентка скончалась.

По предварительным данным инцидент произошёл из-за того, что у аппарата застопорился подъёмный механизм. Причины трагедии и техническое состояние аппарата устанавливает Росздравнадзор.