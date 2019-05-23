23.05.2019, 09:56
В Воронеже пациентку раздавило аппаратом лучевой терапии
ИА «Ореанда-Новости» В воронежском областном онкологическом диспансере погибла пациентка во время процедур – её раздавил аппарат.
Сообщается, что трагедия произошла 22 мая утром. Во время проведения процедуры аппарат лучевой терапии заклинило, и он раздавил женщину, пациентка скончалась.
По предварительным данным инцидент произошёл из-за того, что у аппарата застопорился подъёмный механизм. Причины трагедии и техническое состояние аппарата устанавливает Росздравнадзор.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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