ИА «Ореанда-Новости» Жителей Воронежа сняли на фото шокирующий способ перевозки тела покойного, 15 мая местные жители наблюдали проезжавший по улицам автомобиль «Волга», на крыше которого в мешке был привязан умерший человек.

Фото происшествия появились в соцсетях, на кадрах видно, как из мешка торчат человеческие ноги, многие предположили, что таким образом перевозят манекен. Однако, как сообщили пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, на крыше авто действительно перевозили умершего человека. Так «Вести Воронеж» передают, что тело покончившего с собой 31-летнего мужчины было найдено в Каширском районе и отправлено на с удмедэкспертизу в Воронеж.

Предположительно у вдовы покойного не хватило средств на организацию перевозки, поэтому знакомый помог вернуть тело в областной центр на своём автомобиле.