ИА "Ореанда-Новости" Открытие крематория в городе Воронеже запланировано на начало следующего года. В настоящее время работы по строительству здания завершаются.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы публичного акционерного общества «Воронежское похоронное бюро», одноэтажное здание крематория готово к эксплуатации. В настоящее время работы по строительству находятся на финальной стадии. Сам похоронный комплекс располагается около городского Юго-Западного кладбища, на улице 9 января. Комплекс готов к дальнейшему использованию: линии коммуникаций подведены и подключены, выполнена внутренняя отделка здания, необходимое оборудование установлено. Завершены и работы по благоустройству прилегающей территории: оборудована автомобильная стоянка, организовано освещение, дорожка вокруг здания покрыта асфальтом, выложена плитка на тротуарах, определены места под будущие газоны. Всего на строительство крематория было выделено сто пятьдесят миллионов рублей. Источники финансирования характеризуются как внебюджетные.

По словам пресс-службы "Воронежского похоронного бюро», стоимость кремации будет ниже, чем стоимость традиционного захоронения. Кроме того, воронежцы смогут получить все необходимые средства, в том числе и погребальные урны. Специалисты крематория отметили, что установлено оборудование чешского производства, которое считается одним из самых экологически чистых и предотвращающих выброс вредных веществ в атмосферу. Перед вводом в эксплуатацию здания крематория, инспекторы государственного строительного надзора города Воронежа должны выполнить необходимые проверки нового здания.