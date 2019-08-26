ИА «Ореанда-Новости». Количество граждан в Воронежской области, которые отравились грибами с летальным исходом, возросло до 12 человек.



В местном департаменте здравоохранения рассказали, что всего в этом году с диагнозом «острое отравление грибами» были госпитализированы 67 человек. Отмечается, что среди отравившихся есть трое детей, один из которых умер.



В настоящее время семь человек проходят лечение.