Губернатор провёл опрос на своей странице «ВКонтакте». Перенос рабочего дня на 28 декабря поддержали 87% респондентов.Власти региона уже подготовили соответствующий приказ. Скорее всего глава области подпишет его на следующей неделе.Ранее решение о переносе выходного дня на 31 декабря приняли власти Томской, Псковской, Ленинградской, Курганской, Самарской областей, а также власти Карачаево-Черкесии, Ставропольского края и Крыма.