11.12.2019, 23:37
В Воронежской области 31 декабря сделают выходным
ИА «Ореанда-Новости». Глава Воронежской области Александр Гусев решил сделать в регионе 31 декабря выходным днём, пишет «Коммерсант».
Губернатор провёл опрос на своей странице «ВКонтакте». Перенос рабочего дня на 28 декабря поддержали 87% респондентов.
Власти региона уже подготовили соответствующий приказ. Скорее всего глава области подпишет его на следующей неделе.
Ранее решение о переносе выходного дня на 31 декабря приняли власти Томской, Псковской, Ленинградской, Курганской, Самарской областей, а также власти Карачаево-Черкесии, Ставропольского края и Крыма.
Губернатор провёл опрос на своей странице «ВКонтакте». Перенос рабочего дня на 28 декабря поддержали 87% респондентов.
Власти региона уже подготовили соответствующий приказ. Скорее всего глава области подпишет его на следующей неделе.
Ранее решение о переносе выходного дня на 31 декабря приняли власти Томской, Псковской, Ленинградской, Курганской, Самарской областей, а также власти Карачаево-Черкесии, Ставропольского края и Крыма.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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