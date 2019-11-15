ИА «Ореанда-Новости». Правоохранители начали проверку информации о том, что на дороге в городе Павловске Воронежской области были найдены медкарты местных жителей, пишет «Интерфакс».



СМИ писали, что на одной из городских улиц были найдены десятки историй болезни пациентов одной из местных больниц. Кроме того, там же были и карты беременных и рожениц. В картах были адреса граждан и другие контактные данные.



Отмечается, что тем самым в открытом доступе находились сведения о частной жизни людей, составляющие их личную и врачебную тайну.