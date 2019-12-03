03.12.2019, 15:42
В Воронежской области перевернулся автобус с пассажирами
ИА «Ореанда-Новости». В Воронежской области на трассе М-4 перевернулся автобус с пассажирами, сообщает издательство «Российская газета».
Инцидент произошёл сегодня, 3 декабря, в 12-30 по МСК в Богучарском районе. Водитель международного автобуса не справился с управлением из-за сильного снегопада, в результате чего автотранспортное средство перевернулось. В автобусе находилось 28 человек, включая двух водителей.
Пострадали 12 человек, четверо их которых находятся в тяжёлом состоянии. Пассажиры, которые нуждались в медпомощи, были госпитализированы. Стоит отметить, что число пострадавших может увеличится, так как пассажиры ещё проходят осмотр медперсоналом.
Инцидент произошёл сегодня, 3 декабря, в 12-30 по МСК в Богучарском районе. Водитель международного автобуса не справился с управлением из-за сильного снегопада, в результате чего автотранспортное средство перевернулось. В автобусе находилось 28 человек, включая двух водителей.
Пострадали 12 человек, четверо их которых находятся в тяжёлом состоянии. Пассажиры, которые нуждались в медпомощи, были госпитализированы. Стоит отметить, что число пострадавших может увеличится, так как пассажиры ещё проходят осмотр медперсоналом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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