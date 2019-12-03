Инцидент произошёл сегодня, 3 декабря, в 12-30 по МСК в Богучарском районе., в результате чего автотранспортное средство перевернулось. В автобусе находилось 28 человек, включая двух водителей.Пассажиры, которые нуждались в медпомощи, были госпитализированы. Стоит отметить, что число пострадавших может увеличится, так как пассажиры ещё проходят осмотр медперсоналом.