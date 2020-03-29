29.03.2020, 16:18
В Воронежской области в ДТП погибли ребёнок и трое взрослых
ИА «Ореанда-Новости». В аварии в Воронежской области погибли трое взрослых и ребёнок. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по региону.
В пресс-службе рассказали, что авария произошла в районе посёлка Дмитриевка. «УАЗ» столкнулся с автомобилем «Shevrolet», в результате чего погибли две женщины, мужчина и несовершеннолетняя девочка, ехавшие в иномарке. Двое мужчин, которые находились в автомобиле «УАЗ» получили травмы средней степени тяжести.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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