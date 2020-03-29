ИА «Ореанда-Новости». В аварии в Воронежской области погибли трое взрослых и ребёнок. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

В пресс-службе рассказали, что авария произошла в районе посёлка Дмитриевка. «УАЗ» столкнулся с автомобилем «Shevrolet», в результате чего погибли две женщины, мужчина и несовершеннолетняя девочка, ехавшие в иномарке. Двое мужчин, которые находились в автомобиле «УАЗ» получили травмы средней степени тяжести.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

