04.10.2019, 15:52
В воскресенье в Москве выпадет мокрый снег
ИА «Ореанда-Новости». Синоптики заявили, что грядущая суббота будет последним относительно тёплым днём в столице, пишет «Интерфакс».
Сайт мэра Москвы предупредил москвичей о мокром снеге в воскресенье. Температура в ночь на воскресенье опустится до 4-6 градусов тепла. Днём повышения не ожидается.
Днём в понедельник будет до плюс восьми градусов, осадки возможны временами. Уже в ночь на вторник ожидаются заморозки до минус двух градусов.
Сайт мэра Москвы предупредил москвичей о мокром снеге в воскресенье. Температура в ночь на воскресенье опустится до 4-6 градусов тепла. Днём повышения не ожидается.
Днём в понедельник будет до плюс восьми градусов, осадки возможны временами. Уже в ночь на вторник ожидаются заморозки до минус двух градусов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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