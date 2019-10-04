Сайт мэра Москвы предупредил москвичей о мокром снеге в воскресенье. Температура в ночь на воскресенье опустится до 4-6 градусов тепла. Днём повышения не ожидается.Днём в понедельник будет до плюс восьми градусов, осадки возможны временами. Уже в ночь на вторник ожидаются заморозки до минус двух градусов.