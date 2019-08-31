ИА «Ореанда-Новости». Российские правоохранительные органы выразили заинтересованность в обновлённом пистолете "Удав", но другого калибра. Как сообщает конструктор пистолета Иван Козлов, пистолет под патроном 9X19 Parabellum интересовали силы безопасности.

Орудие было разработано в Подольском центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения. Его длина 206 мм. Масса без груза 780 грамм, масса в снаряженном состоянии почти килограмм. Ёмкость магазина находится на уровне лучших мировых образцов и составляет 18 патронов.

Пистолет «Удав» калибра 9X21 мм начал поступать в российские вооруженные силы для замены пистолета Макарова на вооружении. «Удав» успешно прошёл государственные испытания и находится в армии для экспериментальной военной операции.