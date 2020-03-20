ИА «Ореанда-Новости». Представитель ВОЗ в РФ рассказала, как долго коронавирус может быть активным на поверхностях. Мелита Вуйнович заявила, что некоторые коронавирусы сохраняются на поверхностях в течение нескольких дней.

Вуйнович отметила, что для понимания способа передачи вируса необходимо большее количество исследований, а также проведение анализа эпидемиологических данных.

На данный момент существуют несколько исследований, которые показывают, что коронавирусы могут быть активными на разных поверхностях в течение нескольких дней. Однако сроки сохранения вируса зависят от некоторых параметров, таких как температура, влажность и свет.