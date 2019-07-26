ИА «Ореанда-Новости» Руководитель отдела по исследованию гепатита Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марк Балтрейс заявил, что в 2019 году количество заражённых вирусами гепатита В и С в мире может возрасти почти до 330 миллионов. Он назвал гепатит «молчаливым убийцей», так как данное заболевание официально диагностировано лишь у каждого десятого человека из 257 миллионов инфицированных гепатитом В.

Всего 4,5 миллиона человек получают необходимое лечение. Если больные не получат необходимого лечения, к 2030 году от этой болезни могут умереть 4,5 миллиона человек.

По информации ВОЗ, больше всего больных гепатитом в Пакистане – более 10 миллионов человек. На втором месте – Китай, на третьем – Египет.