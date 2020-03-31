31.03.2020, 18:33
В ВОЗ заявили, что Россия может избежать европейского сценария с коронавирусом
ИА «Ореанда-Новости». Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что надеется, что меры, принимаемые российскими властями против коронавируса, позволят избежать европейского сценария, пишет «Интерфакс».
По мнению Вуйнович в России рост заболеваемости коронавирусом должен пойти на спад. Она подчеркнула, что очень важно оставаться в самоизоляции, так как сегодня распространение вируса зависит от каждого.
Прогноз по пику COVID-19 в России, считает Вуйнович, можно будет дать по итогам роста числа новых случаев инфекции в ближайшие две недели.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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