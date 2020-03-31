ИА «Ореанда-Новости». Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что надеется, что меры, принимаемые российскими властями против коронавируса, позволят избежать европейского сценария, пишет «Интерфакс».



По мнению Вуйнович в России рост заболеваемости коронавирусом должен пойти на спад. Она подчеркнула, что очень важно оставаться в самоизоляции, так как сегодня распространение вируса зависит от каждого.



Прогноз по пику COVID-19 в России, считает Вуйнович, можно будет дать по итогам роста числа новых случаев инфекции в ближайшие две недели.