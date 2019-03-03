03.03.2019, 13:34
В WWF рассказали о главной причине исчезновения видов животных в России
ИА «Ореанда-Новости». Директор программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы (WWF) Владимир Кревер рассказал, что нелегальная торговля дикими животными стала основной причиной исчезновения некоторых видов животных в России.
По словам Кревера, сегодня в России под угрозой исчезновения находятся хищные птицы. В стране наблюдается большой спрос на ловчих птиц. Заказы идут из стран, где до сих пор популярна соколиная охота, например, из Саудовской Аравии, Катара или Бахрейна.
В результате такой нелегальной торговли на Камчатке полностью истребили кречетов, а на Алтае на грани исчезновения находятся сапсаны и балобаны – птицы семейства соколиных.
В прошлом году, по информации WWF, на таможне задержали 28 птиц при попытке нелегально вывести их за границу. Специалисты оценили такую контрабанду в 30 миллионов рублей.
Но исчезновение грозит не только птицам. Так, огромным спросом также пользуются и морские обитатели. Особенно часто животных отправляют в дельфинарии Китая. Кревер рассказал, что одна касатка стоит несколько миллионов долларов, поэтому они являются лакомым кусочком для браконьеров.
Из-за нелегальной продажи животных за рубеж могут в скором времени исчезнуть и сайгаки. Его рога очень популярны в странах Юго-восточной Азии. Численность этих животных за последние 40 лет сократилась с 700 тысяч до 7 тысяч. Такая же картина наблюдается с амурскими тиграми и леопардами – они тоже пользуются огромной популярностью в азиатских странах.
Отмечают эксперты и угрозу для медведей – лапы бурых и гималайских мишек являются деликатесом в Китае. По словам Кревера, в прошлом году таможенники задержали контрабанду с частями амурских тигров и тысячей лап гималайских и бурых медведей. Эксперты оценили стоимость партии в 55 миллионов рублей.
Однако несмотря на печальную статистику, эксперты говорят о том, что в последние годы контроль за оборотом диких животных ужесточили, из-за чего задерживать контрабанду на границе стали чаще. Но всё равно ситуацию пока ещё можно назвать критической.
По словам Кревера, сегодня в России под угрозой исчезновения находятся хищные птицы. В стране наблюдается большой спрос на ловчих птиц. Заказы идут из стран, где до сих пор популярна соколиная охота, например, из Саудовской Аравии, Катара или Бахрейна.
В результате такой нелегальной торговли на Камчатке полностью истребили кречетов, а на Алтае на грани исчезновения находятся сапсаны и балобаны – птицы семейства соколиных.
В прошлом году, по информации WWF, на таможне задержали 28 птиц при попытке нелегально вывести их за границу. Специалисты оценили такую контрабанду в 30 миллионов рублей.
Но исчезновение грозит не только птицам. Так, огромным спросом также пользуются и морские обитатели. Особенно часто животных отправляют в дельфинарии Китая. Кревер рассказал, что одна касатка стоит несколько миллионов долларов, поэтому они являются лакомым кусочком для браконьеров.
Из-за нелегальной продажи животных за рубеж могут в скором времени исчезнуть и сайгаки. Его рога очень популярны в странах Юго-восточной Азии. Численность этих животных за последние 40 лет сократилась с 700 тысяч до 7 тысяч. Такая же картина наблюдается с амурскими тиграми и леопардами – они тоже пользуются огромной популярностью в азиатских странах.
Отмечают эксперты и угрозу для медведей – лапы бурых и гималайских мишек являются деликатесом в Китае. По словам Кревера, в прошлом году таможенники задержали контрабанду с частями амурских тигров и тысячей лап гималайских и бурых медведей. Эксперты оценили стоимость партии в 55 миллионов рублей.
Однако несмотря на печальную статистику, эксперты говорят о том, что в последние годы контроль за оборотом диких животных ужесточили, из-за чего задерживать контрабанду на границе стали чаще. Но всё равно ситуацию пока ещё можно назвать критической.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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