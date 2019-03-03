По словам Кревера, сегодня в России под угрозой исчезновения находятся хищные птицы. В стране наблюдается большой спрос на ловчих птиц. Заказы идут из стран, где до сих пор популярна соколиная охота, например, из Саудовской Аравии, Катара или Бахрейна., а на Алтае на грани исчезновения находятся сапсаны и балобаны – птицы семейства соколиных.В прошлом году, по информации WWF, на таможне задержали 28 птиц при попытке нелегально вывести их за границу. Специалисты оценили такую контрабанду в 30 миллионов рублей.Но исчезновение грозит не только птицам. Так,. Особенно часто животных отправляют в дельфинарии Китая. Кревер рассказал, что одна касатка стоит несколько миллионов долларов, поэтому они являются лакомым кусочком для браконьеров.. Численность этих животных за последние 40 лет сократилась с 700 тысяч до 7 тысяч. Такая же картина наблюдается с амурскими тиграми и леопардами – они тоже пользуются огромной популярностью в азиатских странах.По словам Кревера, в прошлом году таможенники задержали контрабанду с частями амурских тигров и тысячей лап гималайских и бурых медведей. Эксперты оценили стоимость партии в 55 миллионов рублей.Однако несмотря на печальную статистику, эксперты говорят о том, что в последние годы контроль за оборотом диких животных ужесточили, из-за чего задерживать контрабанду на границе стали чаще. Но всё равно ситуацию пока ещё можно назвать критической.