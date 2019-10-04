ИА «Ореанда-Новости». В Якутии нашли алмаз с полостью внутри – там свободно помещается ещё один алмаз, пишет «МК» со ссылкой на компанию «Алроса».



Отмечается, что это первый такой камень в истории добычи. Эксперты заявили, что возраст находки может быть около 800 миллионов лет.



Сам алмаз маленький, весит 0,62 карата — это примерно 0,124 грамма. Его размер составляет 4,8×4,9×2,8 мм. Специалисты рассказали, что скорее всего сначала образовался внутренний камень, а потом вокруг него нарос внешний.