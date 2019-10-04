04.10.2019, 15:58
В Якутии обнаружили уникальный алмаз-«матрёшку»
ИА «Ореанда-Новости». В Якутии нашли алмаз с полостью внутри – там свободно помещается ещё один алмаз, пишет «МК» со ссылкой на компанию «Алроса».
Отмечается, что это первый такой камень в истории добычи. Эксперты заявили, что возраст находки может быть около 800 миллионов лет.
Сам алмаз маленький, весит 0,62 карата — это примерно 0,124 грамма. Его размер составляет 4,8×4,9×2,8 мм. Специалисты рассказали, что скорее всего сначала образовался внутренний камень, а потом вокруг него нарос внешний.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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