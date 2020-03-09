ИА «Ореанда-Новости». 153 трупа собак и 48 кошек были найдены в контейнерах для утилизации на территории пункта передержки животных в городе Якутск. По сообщению пресс-службы департамента ветеринарии Якутии, животных пришлось усыпить, чтобы предотвратить распространение бешенства.

На территории передержки животных в городе Якутск были обнаружены два контейнера для утилизации. В одном из них находятся 153 трупа собак, в другом – 48 кошек. Все звери имели контакт с собакой, переносившей бешенство. После того, как этот факт был уставлен, территорию оградили и перевели в режим карантина.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором видны контейнеры с умершими животными. Зоозащитники пришли в ужас от массового «усыпления» кошек и собака.