Целью очистки территории стало предотвращение потенциальных технологических нарушений.

Расчисткой просек ЛЭП были заняты специалисты Западных электрических сетей, которые относятся к публичному акционерному обществу «Якутскэнерго». Очистку проводили с помощью специального оборудования, предназначенного для измельчения древесины, пней и кустарников – мульчера. Всего за текущий год энергетики очистили территорию площадью более двухсот семидесяти гектаров. Цель расчистки просек ЛЭП заключается в том, что деревья и кустарники могут стать причиной возникновения пожаров. Несвоевременная их ликвидация может послужить также причиной нестабильного обеспечения электроэнергией жителей региона и даже привести к травматизму рабочих. Для очистки территории специалисты традиционно используют мульчер, который способен валить деревья и кустарники и измельчать их до состояния трухи. Позднее остатки смешиваются с верхним слоем почвы. Специалисты отмечают, что данная специальная техника может добраться до труднодоступных мест – её отличает высокая производительность.

Что касается конкретных участков просек линий электропередач, то сложилась следующая картина. На участке линий «Мирный – Городская» и «Мирный – Совхоз» расчистили свыше пятидесяти гектаров, линий «Мирный – Городская» и «Городская – Ленск» - свыше шестидесяти гектаров, линий «Районная – Сунтар» и «Сунтар – Кемпендяй» - около сорока гектаров. Вдоль линии «Хампах – Малыкай» зафиксирована наибольшая площадь расчистки – более ста двадцати пяти гектаров.

Энергетики Западных электросетей отметили, для увеличения объёмов очистки был приобретён новый мульчер, отличающийся от предыдущего высокими техническими характеристиками. Это приведёт к тому, что со следующего года площадь, запланированная к очистке, будет существенно увеличена.