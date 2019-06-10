ИА «Ореанда-Новости» На почве бытового конфликта пенсионер из поселка Угольный Нерюнгринского района Якутии убил семью соседа, а после совершил самоубийство. О происшествии сообщает пресс-служба МВД по республике.

Отмечается, что на место трагедии вылетела группа оперативных сотрудников, кинологов МВД Якутии, сотрудников ОМОН Росгвардии.

В ведомстве рассказали, что 60-летний мужчина убил соседей по даче - 38-летнего мужчину, его 39-летнюю беременную жену, а также их 14-летнюю дочь. Правоохранительные органы, прибывшие на место происшествия, попытались задержать злоумышленника, однако он совершил самоубийство.