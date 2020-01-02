ИА «Ореанда-Новости». СУСК после смерти школьника в новогоднюю ночь в Якутии проведёт проверку.

СУСК проверяет причины гибели школьника в новогоднюю ночь. Сотрудники ведомства пытаются установить обстоятельства смерти ребёнка, о чём сообщила старший помощник руководителя СУСК РФ по Якутии Надежда Дворецкая.

Как следует из информации из социальных сетей, инцидент произошёл в селе Баяга Таттинского района республики. Девятиклассник встретился со своими одноклассниками 31 декабря. Позже тело школьника было обнаружено на улице.

Как рассказала Дворецкая, на теле мальчика не было обнаружено следов насильственной смерти. Следователи продолжают работу по установлению обстоятельств и причин смерти школьника.