ИА «Ореанда-Новости». После массового усыпления собак и кошек из-за вируса бешенства в пункте передержки животных города Якутска местные власти приняли решение создать комиссию по проверке учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В комиссию входят члены правительства, представители средств массовой информации и общественности, а также МВД. Они могут максимально непредвзято оценить картину случившегося и отследить исполнение необходимых мер по обнаружению вируса у собак, выявить нарушения санитарных норм на момент карантина при вскрытии контейнера, говорят власти.

Напомним, в понедельник в социальных сетях распространилась информация о 100 усыплённых собаках в пункте передержки Якутска. Эти данные позднее подтвердил фонд защиты животных города.