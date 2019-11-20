20.11.2019, 15:57
В Якутии школьники будут ежедневно исполнять гимн России
ИА «Ореанда-Новости». С завтрашнего дня школьники во всех школах Якутии должны будут исполнять российский гимн, пишет РИА Новости.
Отмечается, что нововведение ввели в рамках проекта «Мы – будущее России». Соответствующий приказ подписал министр образования и науки региона Владимир Егоров.
Этот проект, по мнению местных властей, должен помочь школьникам «формировать траекторию жизни, наполнять её нравственными ценностями и смыслами». Так, в будущем году в Якутии намерены провести гражданско-патриотический форум «Наше будущее – в России!» с участием других регионов страны.
Отмечается, что нововведение ввели в рамках проекта «Мы – будущее России». Соответствующий приказ подписал министр образования и науки региона Владимир Егоров.
Этот проект, по мнению местных властей, должен помочь школьникам «формировать траекторию жизни, наполнять её нравственными ценностями и смыслами». Так, в будущем году в Якутии намерены провести гражданско-патриотический форум «Наше будущее – в России!» с участием других регионов страны.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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