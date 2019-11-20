Отмечается, что нововведение ввели в рамках проекта «Мы – будущее России». Соответствующий приказ подписал министр образования и науки региона Владимир Егоров.Этот проект, по мнению местных властей, должен помочь школьникам «формировать траекторию жизни, наполнять её нравственными ценностями и смыслами». Так, в будущем году в Якутии намерены провести гражданско-патриотический форум «Наше будущее – в России!» с участием других регионов страны.