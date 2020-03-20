ИА «Ореанда-Новости» . Суд Якутии вынес приговор для экс-исполняющего обязанности руководителя Мирнинского горно-добывающего комплекса и главного инженера организации. Мужчин признали виновными в смерти 8-ми горняков на руднике «Мир», где в 2017 года прорвало дамбу и затопило шахту.

Напомним, что трагическая гибель горняков произошла на руднике алмазодобывающей корпорации «Алроса». В результате прорыва ближайшей дамбы шахта была полностью затоплена, оказавшиеся в ловушке горняки не сумели выбраться и погибли. Обвинения в нарушении правил безопасности предъявили экс-главе рудника Алексею Бурксеру, исполняющему обязанности руководителя Александру Кисиличину и исполняющему обязанности старшего инженера Александру Манну. Алексей Бурксер не дожил до суда: в октябре текущего года он умер в следственном изоляторе.