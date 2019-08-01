Режим ЧС ввели из-за природных пожаров в лесах IV класса пожарной опасности. Отмечается, что этот режим будет действовать с 1 августа.Кроме того, власти региона поручили провести мероприятия по тушению пожаров и недопущению увеличения их площади. Главам городов рекомендовали привлечь для этого дополнительные средства и силы.