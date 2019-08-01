01.08.2019, 15:58
В Якутии введён режим ЧС из-за лесных пожаров
ИА «Ореанда-Новости». Глава Якутии Айсен Николаев издал указ о введении ЧС регионального характера, пишет «Интерфакс».
Режим ЧС ввели из-за природных пожаров в лесах IV класса пожарной опасности. Отмечается, что этот режим будет действовать с 1 августа.
Кроме того, власти региона поручили провести мероприятия по тушению пожаров и недопущению увеличения их площади. Главам городов рекомендовали привлечь для этого дополнительные средства и силы.
Режим ЧС ввели из-за природных пожаров в лесах IV класса пожарной опасности. Отмечается, что этот режим будет действовать с 1 августа.
Кроме того, власти региона поручили провести мероприятия по тушению пожаров и недопущению увеличения их площади. Главам городов рекомендовали привлечь для этого дополнительные средства и силы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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