12.06.2019, 15:57
В Якутии введён режим ЧС из-за пожаров
ИА «Ореанда-Новости» В Верхоянском районе Якутии в связи с пожаром введён режим чрезвычайной ситуации. Об этом говорится в пресс-службе главы и правительства региона.
Отмечается, что пожар произошёл на территории Верхоянского участкового лесничества недалеко от населённого пункта. При этом подтверждается, что угрозы селу нет. В район ЧП прибыли дополнительные расчёты для борьбы с огнём, а также рабочая группа из членов правительства и сотрудников надзорных ведомств. Сообщается, что пожар является низовым и ландшафтным.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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