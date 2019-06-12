Об этом говорится в пресс-службе главы и правительства региона.

Отмечается, что пожар произошёл на территории Верхоянского участкового лесничества недалеко от населённого пункта. При этом подтверждается, что угрозы селу нет. В район ЧП прибыли дополнительные расчёты для борьбы с огнём, а также рабочая группа из членов правительства и сотрудников надзорных ведомств. Сообщается, что пожар является низовым и ландшафтным.