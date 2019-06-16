ИА «Ореанда-Новости» В Якутии площадь пожаров составила 114 355 га, из них выгорело 87 356 га леса, кроме того, огонь затронул также 26 999 га нелесных территорий. Об этом заявили в министерстве экологии региона.

На данный момент в Якутии пожарные бригады ведут работы по тушению восьми лесных пожаров, общая площадь которых составляет 94,50 га. В борьбе с огнём задействованы 136 человек и 12 единиц техники. Ранее сообщалось, что в Верхоянском районе Якутии из-за распространения пожаров был введён режим ЧС.