Инициатором проведения этого мероприятия выступила директор местной социальной столовой Ирина Гузова.

Социальной столовой в Якутске 25 августа исполнилось два года с момента её открытия. Уже во второй раз Ирина Гузова проводит благотворительное мероприятие для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Подготовить детей к началу нового учебного года для многих из них является большой проблемой, в основном, финансового плана. Этот факт признала и глава города Якутска Сардана Авксентьева, которая также побывала на этом мероприятии.

Градоначальник начала свою речь с поздравления детей и их родителей с предстоящим Днём знаний. Было отмечено, что каждый новый учебный год приносит тревоги и волнения не только ученикам, но и родителям. Далее Сардана Авксетьева выразила слова благодарности автору благотворительного проекта «Собери ребёнка в школу» Ирине Гузовой и спонсорам, которые приняли участие в этом добром деле. От себя лично мэр города Якутска отметила многодетную семью Насыровых, в которой ожидается очередное пополнение – родители ждут восьмого ребёнка. Градоначальник оказала им личную финансовую поддержку, отметив, что такие семьи являются гордостью не только города Якутска, но и всего государства.

Сама Ирина Гузова в своём выступлении отметила, что эта благотворительная акция является далеко не единственной, которую проводят сотрудники социальной столовой. Аналогичные обеды проходят до семи раз в год.

Кроме праздничного обеда детей и их родителей ждала развлекательная программа. Школьники получили от спонсоров в качестве подарка различные канцелярские принадлежности.