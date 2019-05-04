ИА «Ореанда-Новости». В субботу в Якутске около 9.30 по местному времени 29-летний мужчина напал на 10-классницу с целью ограбления. Мужчина несколько раз ударил девушку-подростка по голове и похитил её сумку. Ученик 11 класса стал свидетелем происходящего, он задержал грабителя и вызвал полицию, рассказали в СУ СК РФ по республике.

По данным ведомства, преступление мужчина совершил на территории школы №31 Якутска, потерпевшей стала ученица учебного учреждения. Девушку госпитализировали в республиканскую больницу №1 Национального медцентра. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о грабеже с применением насилия.