02.03.2020, 10:08
В Якутске выступили с инициативой ввести налог на собак
ИА «Ореанда-Новости». Руководство Якутска намерено обсудить вопрос о введении сбора с владельцев собак или налога для компенсации затрат на борьбу с бродячими псами. Об этом рассказала Сардана Авксентьева, мэр города.
На еженедельной планерке говорили о проблемах отлова бродячих животных и о затратах, связанных с сопутствующими мероприятиями. Валерия Билоус, работающая директором МУП "Жилкомсерсвис", заявила, что общие расходы на одно животное составляют около 14,5 тысяч рублей.
Мэр возмутилась тем фактом, что на содержание одной особи придётся платить больше денег, чем на детские пособия.
Авксентьевой было сказано, что городские власти будут выполнять обязательства по работе с бездомными животными. При этом она отмечает, что местные жители не понимают, почему животных, после того, как с ними проведены все необходимые процедуры, снова выпускают на волю.
Она заявила, что, возможно, стоит заняться проработкой вопроса введения сборов с владельцев животных или налогов. В качестве примера мэр Якутска привела европейские страны, где "животные включены в категорию роскоши и облагаются налогами".
На еженедельной планерке говорили о проблемах отлова бродячих животных и о затратах, связанных с сопутствующими мероприятиями. Валерия Билоус, работающая директором МУП "Жилкомсерсвис", заявила, что общие расходы на одно животное составляют около 14,5 тысяч рублей.
Мэр возмутилась тем фактом, что на содержание одной особи придётся платить больше денег, чем на детские пособия.
Авксентьевой было сказано, что городские власти будут выполнять обязательства по работе с бездомными животными. При этом она отмечает, что местные жители не понимают, почему животных, после того, как с ними проведены все необходимые процедуры, снова выпускают на волю.
Она заявила, что, возможно, стоит заняться проработкой вопроса введения сборов с владельцев животных или налогов. В качестве примера мэр Якутска привела европейские страны, где "животные включены в категорию роскоши и облагаются налогами".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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