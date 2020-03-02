На еженедельной планерке говорили о проблемах отлова бродячих животных и о затратах, связанных с сопутствующими мероприятиями. Валерия Билоус, работающая директором МУП "Жилкомсерсвис", заявила, что общие расходы на одно животное составляют около 14,5 тысяч рублей.Авксентьевой было сказано, что городские власти будут выполнять обязательства по работе с бездомными животными.Она заявила, что, возможно, стоит заняться проработкой вопроса введения сборов с владельцев животных или налогов. В качестве примера мэр Якутска привела европейские страны, где "животные включены в категорию роскоши и облагаются налогами".