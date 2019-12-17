Плановая пожарная эвакуация проводилась в прошлый вторник, 10 декабря, в школе «Земля родная» в Новом Уренгое.На улице холодно и снежно. По словам родителей, их дети заболели после плановой эвакуации.По следственным данным, учитель технологии предложил эвакуироваться детям через окно, так как класс находился на первом этаж и по эвакуационным действия школьников надо выводить на улицу через оконный проём. Он не подумал о тёплой одежде и обуви, хотя реальной угрозы жизни школьников не было.



