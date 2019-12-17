17.12.2019, 18:46
В ЯНАО назначали следственную проверку по факту эвакуации школьников без верхней одежды
ИА «Ореанда-Новости». В Ямало-Ненецком автономном округе была назначена следственная проверка по факту эвакуации школьников без верхней одежды, сообщает издательство «РИА Новости».
Плановая пожарная эвакуация проводилась в прошлый вторник, 10 декабря, в школе «Земля родная» в Новом Уренгое. В сети интернет появилось видео, записанное пятиклассником, в котором видно, что учащиеся находятся на улице без верхней одежды и в сменной обуви. На улице холодно и снежно. По словам родителей, их дети заболели после плановой эвакуации.
По следственным данным, учитель технологии предложил эвакуироваться детям через окно, так как класс находился на первом этаж и по эвакуационным действия школьников надо выводить на улицу через оконный проём. Он не подумал о тёплой одежде и обуви, хотя реальной угрозы жизни школьников не было.
Плановая пожарная эвакуация проводилась в прошлый вторник, 10 декабря, в школе «Земля родная» в Новом Уренгое. В сети интернет появилось видео, записанное пятиклассником, в котором видно, что учащиеся находятся на улице без верхней одежды и в сменной обуви. На улице холодно и снежно. По словам родителей, их дети заболели после плановой эвакуации.
По следственным данным, учитель технологии предложил эвакуироваться детям через окно, так как класс находился на первом этаж и по эвакуационным действия школьников надо выводить на улицу через оконный проём. Он не подумал о тёплой одежде и обуви, хотя реальной угрозы жизни школьников не было.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии