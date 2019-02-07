ИА «Ореанда-Новости». В Токио состоялся общенациональный съезд, посвящённый «возвращению» Курил, который проходит ежегодно в «День северных территорий». В первый раз за всё время на съезде, говоря о России, не использовали выражение «оккупация островов», пишет РИА «Новости» со ссылкой на японское новостное агентство Kyodo News.

В ежегодном общенациональном съезде участвовали премьер-министр Японии Синдзо Абэ, руководитель японского МИДа, а также другие члены правительства.

Для Японии слово «оккупация» стало традиционным, когда речь заходит о Курильских островах, их принадлежности и позиции России. Скорее всего, оно не использовалось потому, что японское руководство надеется поддержать и улучшить взаимоотношения с Москвой, так как заинтересовано в активизации переговорных процессов по поводу Курил.

В четверг, 6 февраля, Синдзо Абэ заявил, что Япония намерена и далее вести диалог с Россией и найти «взаимоприемлемые решения», чтобы урегулировать территориальный вопрос и наконец заключить мирный договор. Он выразил убеждение, что народы двух стран должны укреплять доверительные и дружеские отношения, работать совместно.

На торжественном съезде в Токио в «День северных территорий» Абэ также подтвердил своё приглашение российского лидера Владимира Путина на саммит «большой двадцатки» (G20), который будет проходить в июне 2019 года в Осаке. Таким образом, переговоры Японии и России будут проведены на высшем уровне.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что, согласившись работать по декларации 1956 года, Япония обязана в полной мере признать итоги Второй мировой войны, что включает и российский суверенитет над всеми островами.

Долгие годы отношения двух стран омрачены спором о Курильских островах. В Совместной декларации 1956 года, которую подписали Япония и СССР, говорится о возможности передачи японской стороне островов Шикотан и Хабомаи (хотя и не уточняется, на каком основании), но лишь после заключения мирного договора. О судьбе Итурупа и Кунашира в документе не упоминается. Япония продолжает претендовать на все Курилы.