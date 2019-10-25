25.10.2019, 09:07
В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
ИА «Ореанда-Новости». На выставке в японском городе Йокогама преступники похитили бриллиант в 50 карат, пишет «МК».
Отмечается, что драгоценный камень оценивается в 1,8 миллионов долларов.
Пропажу обнаружил один из участников мероприятия уже во время закрытия выставки. По предварительной версии, бриллиант мог похитить мужчина в возрасте - он очень долго смотрел на камень, а его прикрывали две женщины.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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