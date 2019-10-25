ИА «Ореанда-Новости». На выставке в японском городе Йокогама преступники похитили бриллиант в 50 карат, пишет «МК».



Отмечается, что драгоценный камень оценивается в 1,8 миллионов долларов.



Пропажу обнаружил один из участников мероприятия уже во время закрытия выставки. По предварительной версии, бриллиант мог похитить мужчина в возрасте - он очень долго смотрел на камень, а его прикрывали две женщины.

