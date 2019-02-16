ИА "Ореанда-Новости". В исполнительной колонии №1 на территории Ярославской области обнаружена новая видеозапись со свидетельством нарушений российского законодательства со стороны сотрудников учреждения и заключённых. Видео нашли сотрудники собственной безопасности Управления Федеральной службы исполнения наказаний по региону.

По факту найденной записи проводится служебная проверка, сообщают российские средства массовой информации со ссылкой на пресс-службу ведомства. При этом отмечается, что обнаруженные правонарушения не связаны с применением насилия. Запись направлена для проверки и дальнейшего решения в Следственный комитет России. Остальные детали не раскрываются.

Как сообщалось ранее, в июле минувшего года российское издание обнародовало видеозапись, которая была сделана на видеорегистратор одного из сотрудников колонии. На видео видно, как семеро человек избивают осуждённого по статье « Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (ст. 111 УК РФ) Евгения Макарова, который отбывал наказание в исправительной колонии №1 в Ярославской области. Впоследствии шестеро запечатлённых на записи человек были задержаны, а адвокат, предоставившая запись журналистам, покинула Россию из-за поступивших угроз расправы.

Напомним, ранее осуждённые колонии №14 в республике Мордовия жаловались на использование рабского труда женщин. В конце декабря минувшего года Федеральная служба исполнения наказаний подтвердила этот факт. Тогда замруководителя ФСИН Валерий Максименко подтвердил журналистам, что женщины работали по 17 часов, выполняя сторонние заказы, которые поступали в исправительное учреждение.