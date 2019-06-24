24.06.2019, 15:41
В ЮФО за год выявили более 50 членов ИГ*
ИА «Ореанда-Новости» В Южном федеральном округе за год было выявлено 57 членов международной террористической организации «Исламское государство»*. Об этом доложил начальник управления ФСБ России по Ростовской области, председатель совета начальников органов безопасности в ЮФО Олег Южаков.
По его словам международные террористические группировки представляют серьёзную угрозу, так как их главной целью является совершение резонансных террористических актов. Так органы безопасности выявили 57 членов и пособников ИГ*
*Запрещённая В России организация
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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