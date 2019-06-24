ИА «Ореанда-Новости» В Южном федеральном округе за год было выявлено 57 членов международной террористической организации «Исламское государство»*. Об этом доложил начальник управления ФСБ России по Ростовской области, председатель совета начальников органов безопасности в ЮФО Олег Южаков.

По его словам международные террористические группировки представляют серьёзную угрозу, так как их главной целью является совершение резонансных террористических актов. Так органы безопасности выявили 57 членов и пособников ИГ*

*Запрещённая В России организация