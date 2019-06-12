ИА «Ореанда-Новости» В Торговом центре в Сургуте в ХМАО произошло возгорание в кафе, эвакуировано около 200 посетителей. Об этом сообщает региональное управление МЧС

ЧП случилось поздним вечером во вторник в торговом комплексе «Союз». Отмечается, что очаг возгорания был в кафе на втором этаже, там огнём повреждены стены и фритюрница. Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно справились с пламенем. По одной из версий пожар мог произойти из-за возгорания масла во фритюрнице или из-за её неисправности. Пострадавших нет, люди успели самостоятельно эвакуироваться.