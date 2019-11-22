ИА «Ореанда-Новости». В Югре многодетную семью оставили без пособия из-за превышения прожиточного минимума на 14 рублей.

Об этом сообщила жительница Югры, которой отказали в пособии. Она написала об этом в сети «ВКонтакте», после чего история приобрела широкий резонанс.

Как оказалось, семье, проживающей в Нижневартовске, отказали в пособии. Причиной отказа послужили доходы семейства. Их среднедушевой доход превысил прожиточный минимум, установленный в Югре, на 14 рублей.

Мать троих детей пожаловалась в социальных сетях, где тут же получила бурную поддержку населения России. Многие отметили несправедливость показателей и заметили, что каждый случай является индивидуальным.

В самом городском центре социальных выплат заявили, что с юридической точки зрения нарушений нет. Представитель учреждения также подчеркнул, что для семей в таком положении действует масса других льгот.