ИА «Ореанда-Новости». Мужчина в Ханты-Мансийском автономном округе через суд доился права служить в армии после отказа военкомата, пишет РИА Новости.



Военкомат обосновал свой отказ ранее возбуждённым уголовным делом. В ведомстве пояснили, что у них нет наряда, чтобы призывать граждан, в отношении которых ранее были возбуждены дела. Мужчина обратился в суд, подчеркнув, что ограничений по здоровью у него нет.



В итоге суд встал на сторону заявителя. В постановлении суда сказано, что представитель военкомата на судебном заседании указал, что против удовлетворения требования призывника не возражает.