ИА «Ореанда-Новости»Полиция в Нефтеюганске задержала кассира банка, которая подозревают в том, что она зам есяц украла 5,7 миллиона рублей, пишет РИА Новости.

В МВД рассказали, что у женщины был доступ к устройствам для выдачи денежных средств. А отсутствие валюты в боксах она объясняла техническими сбоями.

Сейчас женщина находится под домашним арестов. Возбуждено уголовное дело по статье о растрате.

Местные СМИ, ссылаясь на собственные источники, пишут, что кассир потратила большую часть похищенных денег в онлайн-казино, якобы надеясь вернуть средства в случае крупного выигрыша.