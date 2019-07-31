ИА «Ореанда-Новости». Полиция в Нефтеюганске задержала кассира банка, которая подозревают в том, что она зам есяц украла 5,7 миллиона рублей, пишет РИА Новости.



В МВД рассказали, что у женщины был доступ к устройствам для выдачи денежных средств. А отсутствие валюты в боксах она объясняла техническими сбоями.



Сейчас женщина находится под домашним арестов. Возбуждено уголовное дело по статье о растрате.



Местные СМИ, ссылаясь на собственные источники, пишут, что кассир потратила большую часть похищенных денег в онлайн-казино, якобы надеясь вернуть средства в случае крупного выигрыша.