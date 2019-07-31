31.07.2019, 17:33
В Югре задержали кассира банка, которую обвиняют в краже 5 млн рублей
ИА «Ореанда-Новости». Полиция в Нефтеюганске задержала кассира банка, которая подозревают в том, что она зам есяц украла 5,7 миллиона рублей, пишет РИА Новости.
В МВД рассказали, что у женщины был доступ к устройствам для выдачи денежных средств. А отсутствие валюты в боксах она объясняла техническими сбоями.
Сейчас женщина находится под домашним арестов. Возбуждено уголовное дело по статье о растрате.
Местные СМИ, ссылаясь на собственные источники, пишут, что кассир потратила большую часть похищенных денег в онлайн-казино, якобы надеясь вернуть средства в случае крупного выигрыша.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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