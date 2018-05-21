ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Южно-Сахалинске 21 мая произошел пожар в десятиэтажном многоквартирном доме. Огонь из квартиры на последнем этаже ветром перекинуло на крышу, загорелась кровля. Дом был похож на свечу.

Сообщение о пожаре в доме по улице Чехова поступило в городской центр МЧС в 15:50 по местному времени. Диспетчеру звонили жильцы дома. Спасательная бригада приехала оперативно – через две минуты после звонка. По прибытию они увидели, что открытым пламенем горит квартира на десятом этаже и крыша. Пламя охватило около 700 квадратных метров кровли, рассказали в пресс-службе МЧС России по Сахалинской области.

Для того, чтобы обуздать огненную стихию, потребовалось 28 пожарных-спасателей, а также семь единиц пожарной техники. Изначально на место приехало только три пожарные машины, но оценив свои возможности, пожарные поняли, что необходимо подкрепление.

Люди сообщают, что еще четыре машины прибыли, когда огонь усел уничтожить половину кровли.

Всех жителей эвакуировали на улицу – около 150 человек. А на место происшествия прибыл даже губернатор области Кожемяко Олег. Был там и местный мэр – Сергей Надсадин. О причинах пожара пока не сообщают, они будут устанавливаться. Пострадавших и погибших нет. Все обошлось без жертв.

Очевидцы отмечают, что детям пришлось по нраву зрелище с огнем, оно их не пугало. Они реагировали на чрезвычайное происшествие весьма необычно: выкрикивали хором известную сказочную поговорку – «Гори, гори ясно, чтобы не погасло».

Для тех жильцов, которые лишились жилища после сегодняшнего инцидента, местные власти обещали организовать собрание в семь часов вечера во дворце культуры «Родина». Во время встречи будут обсуждаться дальнейшие действия и меры оказания помощи людям, проживающим по адресу Чехова, 29а.

В сети уже появились фото и видео происшествия, ими охотно делятся очевидцы и жители.