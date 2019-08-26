ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба Южного военного округа сообщила о начале масштабных двусторонних командно-штабных учений «с соединениями и воинскими частями 8-й , 49-й и 58-й общевойсковых армий, армии ВВС и ПВО, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии». Общее руководство возложено на командующего войсками округа, генерал-полковника Александра Дворникова.

В учениях будут задействованы 12 общевойсковых, морских и авиационных полигонов, находящихся в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, в Ставропольском и Краснодарском краях и в Крыму. В отработке тактических эпизодов примут участие 8,2 тысячи военных, более 2,5 тысячи единиц военной техники, в том числе около 30 самолётов и более 60 вертолётов, свыше 100 танков, суда Черноморского флота и Каспийской флотилии.