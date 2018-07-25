ИА «Ореанда-Новости». В Южной Корее создано специальное Бюро финансовых инноваций, специализирующееся на работе с криптовалютой. Комиссия по финансовым услугам FSC утверждает, что данное ведомство ставит перед собой задачи по регулированию отношений в сфере блокчейна и финансовых технологий.

Испытательным сроком для ведомства отмечены два года, в ходе которых Бюро финансовых инноваций должно активно развивать криптовалютный сектор в стране и за ее пределами. Предполагается, что организация выработает нормативную базу использования финансовых технологий, а также создаст механизмы защиты для инвесторов на рынке криптовалют.

Сообщается, что на создание Бюро инноваций повлиял недавний доклад Совета финансовой стабильности Южной Кореи FSB. По словам экспертов, криптовалюты являются следующим шагом в развитии финансовых отношений и не представляют угрозы для общемировой финансовой и экономической стабильности.

По словам одного из представителей FSC, Бюро финансовых инноваций также получило функцию разработки и внедрения инициатив в финансовом секторе. Это фактически означает проведение исследований на рынке финансовых технологий, которым будут заниматься эксперты из ведомства. Перед ними стоит задача повсеместного внедрения технологий Больших данных в работу финансового сектора.

Банк Кореи ВОК, в своем недавнем заявлении, оценил криптовалютный баланс Южной Кореи в два триллиона вон, что составляет 1,79 миллиардов долларов в пиковые периоды торгов. Представители банка заявляют, что относительно малая доля денежных средств, представленная в виде криптовалют, не может оказать существенного влияния на стабильность финансового сектора.

Тем не менее, Совет финансовой стабильности Южной Кореи FSB, который также занимается активным консалтингом центральных банков стран G20, дал рекомендации правительству по созданию Бюро финансовых инноваций для проведения политики по защите потребителей услуг, а также для быстрого реагирования на изменения рынка и технологий в эпоху четвертой промышленной революции.

За создание правовой базы в сфере криптовалют выступили также представители ведущих технологических фирм, в частности организация FANTOM Foundation, чья платформа Fantom Foundation ICO уже завоевала рынок криптовалют. Данная технология решила проблемы масштабируемости и скорости подтверждения транзакций в блокчейне.