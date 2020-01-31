31.01.2020, 20:40
В Забайкалье были закрыты школы из-за коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». В Забайкалье были закрыты школы из-за коронавируса, сообщает издательство ТАСС.
По словам заместителя председателя краевого законодательного собрания Алексея Бутыльского, все школы Забайкалья были закрыты на неопределённое время с сегодняшнего дня, с 31 января. Местные власти насторожены из-за риска дальнейшего распространения китайского коронавируса, так как уже был зафиксирован один случай заражения в районе.
Кроме этого, в Забайкалье будут ограничены все массовые мероприятия и введён жёсткий контроль в местах скопления людей. Местные жители чувствуют настороженность. Также в районе был создан штаб по борьбе с распространением нового коронавируса.
По словам заместителя председателя краевого законодательного собрания Алексея Бутыльского, все школы Забайкалья были закрыты на неопределённое время с сегодняшнего дня, с 31 января. Местные власти насторожены из-за риска дальнейшего распространения китайского коронавируса, так как уже был зафиксирован один случай заражения в районе.
Кроме этого, в Забайкалье будут ограничены все массовые мероприятия и введён жёсткий контроль в местах скопления людей. Местные жители чувствуют настороженность. Также в районе был создан штаб по борьбе с распространением нового коронавируса.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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