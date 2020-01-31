В Забайкалье были закрыты школы из-за коронавируса, сообщает издательство ТАСС.Местные власти насторожены из-за риска дальнейшего распространения китайского коронавируса, так как уже был зафиксирован один случай заражения в районе.Кроме этого, в Забайкалье будут ограничены все массовые мероприятия и введён жёсткий контроль в местах скопления людей. Местные жители чувствуют настороженность.