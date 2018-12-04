ИА «Ореанда-Новости». В Забайкальском крае по подозрению в руководстве группой «чёрных лесорубов» был задержан депутат думы городского округа Петровск-Забайкальский. По версии следствия, организованная депутатом банда «чёрных лесорубов» незаконно вырубала лес. Информацию передаёт пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

"Следователи СКР задержали депутата думы районного центра по подозрению в незаконной порубке леса", — говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе СК, в Петровск-Забайкальском районе группа «чёрных лесорубов» вела свою незаконную деятельность уже давно и выработала собственную строгую иерархию. Руководил группой депутат гордумы Петровск-Забайкальска – он определял, где произойдёт следующая рубка, подыскивал работников, а также контролировал сбыт древесины и распределял среди участников доходы.

Полиции удалось задержать пятерых участников противоправной деятельности. Они оказались местными жителями и обвиняются по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная порубка лесных насаждений, совершённая организованной группой, в особо крупном размере). В связи с причастностью к преступлениям депутата, дело передано в Следственный комитет России.

Депутат задержан на двое суток, пока готовятся документы для предъявления ему обвинения. Следователями организованы все необходимые следственные действия, которые помогут установить все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

В конце ноября в бурятской тайге «чёрный лесоруб» набросился на сотрудника полиции за то, что он отказался брать у него взятку. Лесоруб хотел откупиться от правоохранителя срубленной им древесиной.

Полицейский вместе с дружинником находились в ночной засаде с целью обнаружить на одной из делян в тайге Прибайкальского района Бурятии "черных лесорубов". Рано утром они дождались машин и трактора – началась погрузка спиленных деревьев. Полицейский вышел из засады и начал составлять протокол. Руководитель незаконной деятельности предложил забрать срубленных деревьев на 70 тысяч рублей. Тот отказался. Тогда лесоруб бросился на него с кулаками. После попытался скрыться.