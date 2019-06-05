ИА «Ореанда-Новости» По решению врио губернатора Забайкальского края Александра Осипова чиновники региона были лишены закрепленных за ними персональных служебных автомобилей. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой начальника управления пресс-службы и информации главы региона Елену Назарову.

Отмечается, что чиновникам понадобится теперь подавать заявку для получения права пользоваться автомобилями из общего гаража. Подчёркивается, что такое решение было принято с целью экономии. По словам Назаровой, предполагается, что нововведение сэкономит до 40% средств, которые ранее выделялись для заправки, ремонта и обслуживания машин.