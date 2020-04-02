ИА «Ореанда-Новости». Глава Забайкальского края Александр Осипов подписал распоряжение, запрещающее продажу алкогольной продукции в регионе, пишет «МК».



Так, в крае розничная продажа спиртного запрещена до введения особого распоряжения.



Ранее в регионе был введён режим самоизоляции. В частности, в продуктовых магазинах не должно одновременно находиться более 50 человек, они обязаны соблюдать дистанцию в 1,5 метра.