Сообщается, что в конце октября трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который потом скончался от полученных травм.Преступниками оказались два 16-летних подростка и один 15-летний. Сейчас двоих из них арестовали, ещё одного отправили под домашний арест.