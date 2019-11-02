02.11.2019, 19:43
В Забайкальском крае за убийство и изнасилование арестовали трёх подростков
ИА «Ореанда-Новости». В Кыринском районе Забайкалья полиция арестовала троих несовершеннолетних по обвинению в изнасиловании и в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, пишет «Интерфакс».
Сообщается, что в конце октября трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который потом скончался от полученных травм.
Преступниками оказались два 16-летних подростка и один 15-летний. Сейчас двоих из них арестовали, ещё одного отправили под домашний арест.
Сообщается, что в конце октября трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который потом скончался от полученных травм.
Преступниками оказались два 16-летних подростка и один 15-летний. Сейчас двоих из них арестовали, ещё одного отправили под домашний арест.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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