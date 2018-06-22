Взрыв в многокомнатной угловой квартире полностью уничтожил стены. По предварительной информации, ущерб нанесён и квартире, которая расположена этажом ниже. В доме, в котором произошёл взрыв, всего восемь подъездов. Происшествие случилось в последнем. После того, как прибыли ПСЧ-88, было выяснено, что причиной взрыва стал хлопок газового баллона, который был расположен в трёхкомнатной квартире под номером 126. По словам специалистов, открытого горения не было, а потолочные перекрытия в самой квартире были полностью повреждены.





К счастью, погибших в результате взрыва нет, однако пожарные сообщили о пострадавших. Четверо взрослых и один ребёнок 13 лет были госпитализированы. Одного из пострадавших вывели из дома посредством автолестницы. Также известно, что одну женщину, проживающую в этом доме, вытащили из-под завалов. Сообщается, что ребёнок и один взрослых находятся в критическом состоянии и в настоящее время определены в реанимационное отделение. У несовершеннолетней девочки на 70% тела ожоги, а также диагностирована черепно-мозговая травма. Остальные пострадавшие – в состоянии средней степени тяжести, их жизням ничего не угрожает.





В настоящее время на месте происшествия выполняется работа экстренными службами. Все обстоятельства и подробности выясняются. По словам сотрудников МЧС, возможно отселение всех жильцов дома.