22.06.2018, 20:05
В Заинске произошёл взрыв в пятиэтажке
ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в Татарстане произошло ЧП: в городе Заинске в 17:12 хлопок стал причиной обрушения стены, которая находилась на последнем этаже пятиэтажного дома. По мнению очевидцев, причиной происшествия стал взрыв бытового газа. ЧП произошло на улице Никифорова. Свидетели запечатлели взрыв на фотоснимках, а также сняли видео, на котором заметно, как из последнего этажа дома поднимался чёрный дым. Видео и фотографии распространились по социальным сетям. Пользователи Сети отметили, что от грохота чуть не разбились окна во всех квартирах.
Взрыв в многокомнатной угловой квартире полностью уничтожил стены. По предварительной информации, ущерб нанесён и квартире, которая расположена этажом ниже. В доме, в котором произошёл взрыв, всего восемь подъездов. Происшествие случилось в последнем. После того, как прибыли ПСЧ-88, было выяснено, что причиной взрыва стал хлопок газового баллона, который был расположен в трёхкомнатной квартире под номером 126. По словам специалистов, открытого горения не было, а потолочные перекрытия в самой квартире были полностью повреждены.
К счастью, погибших в результате взрыва нет, однако пожарные сообщили о пострадавших. Четверо взрослых и один ребёнок 13 лет были госпитализированы. Одного из пострадавших вывели из дома посредством автолестницы. Также известно, что одну женщину, проживающую в этом доме, вытащили из-под завалов. Сообщается, что ребёнок и один взрослых находятся в критическом состоянии и в настоящее время определены в реанимационное отделение. У несовершеннолетней девочки на 70% тела ожоги, а также диагностирована черепно-мозговая травма. Остальные пострадавшие – в состоянии средней степени тяжести, их жизням ничего не угрожает.
В настоящее время на месте происшествия выполняется работа экстренными службами. Все обстоятельства и подробности выясняются. По словам сотрудников МЧС, возможно отселение всех жильцов дома.
Источник: ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ
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