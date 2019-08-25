ИА «Ореанда-Новости» Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил о предварительных результатах экспертизы аудиозаписи, в которой глава управления пресс-службы и информации регионального правительства Ирина Алашкевич оскорбительно высказывается о жителях пострадавших от наводнения районов. Эксперты обнаружили в записи признаки монтажа, и власти ходатайствовали о проведении дополнительного исследования. Левченко отметил, что на это понадобится не меньше недели. «Будем принимать решение в зависимости от результатов экспертизы», – заявил губернатор.

Скандальная запись была размещена в социальных сетях и Telegram-каналах 19 августа. На ней женский голос говорит о том, что на встречу с посетившим Иркутскую область президентом России Владимиром Путиным пришли плохо одетые люди, у которых «два класса образования». Далее женщина утверждает, что в пунктах временного размещения «они сидят в тепле… с тёплым туалетом, с чистой постелью – то, чего у них не было в их хлеву». Алашкевич заявила о том, что запись сфальсифицирована.