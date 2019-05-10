ИА «Ореанда-Новости». В Фэйсбук появилась публикация пользователя Катрин Янкиной, где на кадрах видно, что в окружении полиции стоит девочка и плачет, обнимая при этом мать. Со слов автора поста, это произошло в Запорожье (Украина) – полицейские довели ребёнка до слёз, заставив снять головной убор – пилотку с красной звездой.

Судя со слов очевидцев и полицейских, последние вынудили снять советский головной убор, на что очевидцы выразили недовольство, назвав это действие со стороны правоохранителей позором и наглостью.

При этом сотрудник полиции ссылается на украинское законодательство, отвечая на вопрос одного из присутствующих, как это угрожает нацбезопасности страны. Замечание очевидцев, что неподалёку проходит демонстрация нацистской символики, правоохранители проигнорировали.

Напомним, с 2015 года на Украине действует закон, запрещающий советскую символику, в связи с этим переименовываются улицы и города, которые имеют в названиях указания на советских деятелей и героев.