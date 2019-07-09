ИА «Ореанда-Новости» В шести районах Иркутской области, где в результате паводка действует режим ЧС, живыми были обнаружены 37 человек, которые были объявлены без вести пропавшими. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУМЧС региона.

В регионе подтоплены 110 населённых пунктов, повреждены более 1000 домов, на данный момент в списках пропавших числятся девять человек, погибли 23. Отмечается, что жителей подтопленных районов обеспечивают питьевой и технической водой военные, которые за сутки раздали более 500 тонн воды.